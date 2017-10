Prins Carlos wil dialoog in Spanje en Catalonië

Prins Carlos heeft zich donderdag voor het eerst openlijk uitgesproken over de situatie in Catalonië en Spanje. Hij deed een oproep op de website van de carlisten, een beweging die hem graag op de Spaanse troon ziet als koning Carlos Javier, om de vrede te bewaren. ,,Geweld leidt niet tot duurzame oplossingen”, gaf hij aan. Carlos is een neef van koning Willem-Alexander.

Anders dan de regerende koning van Spanje, Felipe, die maandag de Spaanse bevolking toesprak, deed prins Carlos wel een oproep tot dialoog tussen de centrale regering en de Generalitat, de autonome deelregering van Catalonië. ,,Ik ben ervan overtuigd dat de overgrote meerderheid van de burgers een serieuze dialoog wenst die tot een overeenkomst leidt. Deze dialoog, uit de wil om harmonie te bereiken, moet nu plaatsvinden, voordat het te laat is.”

Carlos nam het leiderschap van de carlisten in 2010 over bij het overlijden van zijn vader prins Carlos Hugo van Bourbon-Parma. De ex van prinses Irene was in de jaren zestig en zeventig in beeld als toekomstige koning van Spanje, als opponent van prins Juan Carlos van Borbon.