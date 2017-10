Reizigers trein Amsterdam-Berlijn gestrand

Honderden reizigers in de trein van Amsterdam naar Berlijn zijn donderdagavond net over de Duitse grens bij de plaats Bad Bentheim gestrand. Zij kunnen niet verder wegens de gevolgen van de zware storm Xavier die over Duitsland raast.

In de Intercity tussen beide hoofdsteden zaten ongeveer vierhonderd reizigers. Zij worden voorlopig opgevangen in de sporthal van een school in Bad Bentheim. Brandweer en Rode Kruis brachten de treinreizigers naar de noodopvang. Daar worden circa tweehonderd veldbedden neergezet. Mogelijk kunnen passagiers worden ondergebracht in hotels, pensions of jeugdherbergen.

Een deel van de gestrande reizigers is inmiddels al opgehaald door familieleden. Bad Bentheim ligt dichtbij de Nederlandse grens. Volgens Uwe Vernim van de regionale brandweer nemen de reizigers de situatie rustig op.

Wegens de storm is het treinverkeer van Deutsche Bahn in grote delen van de Bondsrepubliek stilgelegd.