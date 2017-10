Romantisch jaar op Keukenhof

De Keukenhof maakt zich op voor een romantisch jaar. Tuinmannen leggen donderdagochtend de laatste hand aan het bloembollenmozaïek voor volgend seizoen. De 50.000 bollen die hiervoor de grond in gaan, zullen als ze in het voorjaar in bloei staan het thema romantiek verbeelden.

Romantiek en bloemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, stelt de Keukenhof. Bovendien is het oudste deel van het park in 1857 ontworpen. Dat was midden in de historische periode die romantiek wordt genoemd.

Het mozaïek bestaat uit tulpen, blauwe druifjes en krokussen. Die vormen een hart met daarin mensen die elkaar liefhebben,

Het park gaat 22 maart weer open. Het seizoen wordt afgesloten met Romantiek in Keukenhof, een festival met klassieke muziek in het park tussen de tulpen.