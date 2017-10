Door de storm die over Nederland raast zijn al flink wat bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breda, Barendrecht, Waddinxveen en Diever. In Friesland waaiden bomen over de snelweg A7 (Groningen-Heerenveen) en die is daarom dicht bij de afrit Frieschepalen.

Bij de brandweer en politie in het noorden en oosten van het land regent het meldingen van stormschade. In Hasselt (Overijssel) waaide een verkeerslichtinstallatie om.