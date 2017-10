Den Haag doet aandelen Eneco niet van de hand

Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad wil de aandelen in energiebedrijf Eneco niet verkopen. Het voorstel daartoe van het college van burgemeester en wethouders is verworpen met 18 stemmen voor en 24 tegen.

Eneco is in handen van in totaal 53 Nederlandse gemeenten. Die kijken naar hun aandeelhouderschap vanwege de splitsing van Eneco in een netwerk- en een leverbedrijf.

Een meerderheid van PvdA, de Haagse Stadspartij, PVV, SP, Islam Democraten, GroenLinks, Partij van de Eenheid, ChristenUnie/SGP en de Partij voor de Dieren stemde donderdagavond laat tegen. Alleen coalitiepartijen D66, VVD en CDA en Groep De Mos en Groep Van der Helm waren voor. Verkoop had de gemeente vele miljoenen euro’s kunnen opleveren.

Rotterdam is met bijna 32 procent de grootste aandeelhouder, de gemeente Den Haag volgt als tweede met ruim 16 procent van de aandelen in het energiebedrijf. Enkele andere gemeenten hebben veel kleinere belangen.

Bestuurders van veel gemeenten die aandelen in Eneco bezitten, hebben aangegeven die te willen verkopen. Nadat Eneco en netwerkbeheerder Stedin zijn gesplitst, vinden de gemeenten het bezit van aandelen niet meer strategisch van belang. De meeste gemeentes moeten daar veelal nog mee instemmen.

Vorige week stelde de ondernemingsraad van Eneco al dat gemeenten die hun aandelen in het bedrijf willen verkopen, niet alleen zouden moeten letten op de prijs. Voorzitter Willem Hofman wil dan ook dat gemeenten eisen stellen aan een eventuele koper. Zo zouden er garanties voor de werkgelegenheid moeten komen en zou de koper de duurzame doelstellingen van Eneco moeten onderschrijven.

Met de verkoop van Eneco is waarschijnlijk een bedrag van meerdere honderden miljoenen euro’s gemoeid. Bij het te verkopen deel van het Nederlandse energiebedrijf werken 3500 mensen.