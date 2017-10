Rutte: Van der Laan zal worden gemist

Eberhard van der Laan zal worden gemist. Heel Nederland rouwt mee, schrijft premier Mark Rutte op Facebook na de dood van de burgemeester van Amsterdam.

,,We wisten dat het ging gebeuren, maar toch komt het overlijden van Eberhard van der Laan bij veel mensen hard binnen. Ook bij mij. Dit is heel verdrietig nieuws. Eberhard was vóór alles Amsterdammer onder de Amsterdammers. Hij was ook een bestuurder die mensen opzocht en echt contact maakte door zijn directheid en openheid. Je wist altijd wat je aan hem had, en dat maakte hem geliefd bij iedereen. Amsterdam huilt om zijn lieve burgemeester en heel Nederland rouwt mee. Vandaag gaan de vlaggen halfstok.´´

Rutte meldt verder dat hij Van der Laans vrouw en kinderen heel veel sterkte heeft toegewenst in deze moeilijke tijd.