Studiebeurs niet terug, collegegeld wel lager

Het leenstelsel voor studenten blijft bestaan. Onder het nieuwe kabinet waaraan VVD, D66, CDA en ChristenUnie de laatste hand leggen, keert de basisbeurs niet terug, ook al drongen die laatste twee partijen daarop aan.

Het collegegeld voor het eerste studiejaar aan een hogeschool of universiteit wordt wel gehalveerd, bevestigen ingewijden na berichtgeving van NRC Handelsblad. Studenten die een lerarenopleiding volgen, betalen ook het jaar erna de helft. De maatregelen gaan komend studiejaar in.

Het kabinet in wording verlaagt het collegegeld om te voorkomen dat jongeren afzien van studeren uit angst zich in de schulden te steken. Voor de pabo en de universitaire lerarenopleiding hebben ze nog een extraatje over, omdat de komende jaren een lerarentekort dreigt.