Gijs de Vries: veerkracht Sint-Maarten groot

Onder de indruk is hij van de veerkracht van zowel de bevolking als de natuur. Maar ook van het vele werk dat wordt verricht door ‘zijn’ vrijwilligers. Directeur Gijs de Vries van het Nederlandse Rode Kruis bezocht deze week de eilanden Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten. Ruim een maand geleden raasde de orkaan Irma met windsnelheden tot 250 kilometer per uur over de drie Bovenwindse eilanden met vooral op Sint-Maarten enorme schade als gevolg.

Twee dagen na de orkaan Irma was hij ook al op Sint-Maarten. ,,Het was een en al ravage. Wat me toen opviel was dat er geen enkel groen blaadje meer aan de bomen zat. De veerkracht van de natuur die zich weer herstelt trof me dit keer meteen.” De bevolking en hulpverleners zijn volop bezig met herstelwerkzaamheden, heeft hij met eigen ogen gezien. ,,Barretjes en winkeltjes zijn weer open. Bij banken staan weer mensen in de rij om geld te pinnen en overal zie je mensen huizen bouwen of repareren.”

Na de orkaan waren er veel vermisten. De Rode Kruis-vrijwilligers koppelen families weer aan elkaar en distribueren voedselpakketten en hulpgoederen. Medewerkers van Open House, dat met het Rode Kruis samenwerkt, werken in gaarkeukens die scholen dagelijks voorzien van ontbijt en lunch.

Via het Cash for Work-programma krijgen inwoners van de eilanden geld waarna ze zelf kunnen beslissen waar ze dat aan uitgeven. De Vries vindt dat een goed initiatief. ,,Dat na de orkaan het toerisme helemaal stilligt is eigenlijk de tweede ramp. De werkloosheid is enorm.”

De bewoners, gebouwen en infrastructuur op de andere twee eilanden, Saba en Sint-Eustatius, hebben aanzienlijk minder te lijden gehad onder het natuurgeweld. ,,Maar die zaten ook niet in het oog van de orkaan. Van tientallen huizen zijn de daken gewaaid en veel auto’s zijn beschadigd. Maar Sint-Maarten kan een voorbeeld nemen aan hoe ze de zaken aanpakken op de andere twee eilanden”, zegt hij stellig. ,,De huizen zij daar veel beter gebouwd: stevige muren, betonnen plafonds en betere constructies. De gouverneur op Saba heeft destijds via een speciale hurricane-app de bevolking met gesproken appjes moed ingesproken en op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen tijdens de storm.”

Op Saba was anderhalve dag na orkaan Irma de communicatie al hersteld, het vliegveld weer open en ook de toevoer van noodvoedsel kwam snel op gang. De meeste huizen bleken bovendien stevig genoeg gebouwd. De Rode Kruis-directeur trof het eiland nu min of meer hersteld in de oude staat. Dit weekend bezoekt De Vries CuraƧao, zondag keert hij terug naar Nederland.

Op giro 5125 van het Rode Kruis is tot nu toe ruim 16 miljoen euro binnengekomen. Daar komt volgens De Vries nog een substantieel bedrag aan giften bij. Vooral drie weken geleden deden Nederlanders een flinke duit in het zakje van het Rode Kruis tijdens de landelijke actiedag Nederland helpt Sint-Maarten.