Terugroepactie straalmiddel wegens asbest

Het bedrijf Eurogrit in Dordrecht, dat straalmiddelen levert voor onder meer gevelreiniging, roept een straalgrit terug omdat er asbest in verwerkt zit. Het bedrijf levert aan ruim honderd professionele straalbedrijven in Nederland, zei een woordvoerder van Eurogrit zaterdag.

Klanten wordt geadviseerd het spul niet meer te gebruiken en terug te brengen. Het bedrijf kan niet zeggen hoeveel mensen ermee in contact zijn gekomen. Het wordt voornamelijk gebruikt door professionele straalbedrijven die het gebruiken als reinigingsmiddel.

Het bedrijf heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ingelicht.