Extra geld voor wijkagenten

Het nieuwe kabinet wil 270 miljoen euro per jaar extra uittrekken voor wijkagenten. In totaal wil de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie jaarlijks bijna een half miljard meer aan politie en justitie uitgeven.

Bronnen rond het Binnenhof bevestigen berichtgeving in de Telegraaf.

Er wordt extra geïnvesteerd in de aanpak van cybercrime. Hier wordt 60 miljoen euro voor vrijgemaakt. Daar is de afgelopen jaren al extra geld naar toegegaan. Op Prinsjesdag werd nog bekend dat er vanaf volgend jaar 26 miljoen extra beschikbaar voor is.