Giel Beelen zet wekker voortaan voor Veronica

Giel Beelen is terug van weggeweest in de ochtenduren op de Nederlandse radio. Hij zet zijn wekker voortaan voor het commerciële station Radio Veronica. De Veronica Ochtendshow met Giel is dagelijks te horen van 6.00 tot 9.00 uur.

In de eerste uitzending is de band Kensington te gast en ook de komende dagen komen live-acts over de vloer, waaronder DI-RECT, Racoon en Miss Montreal. ,,Het wordt tijd dat Nederland een beetje wakker wordt geschud en dat gaan we doen, natuurlijk mét live muziek. Dat is één van de belangrijkste onderdelen van mijn ochtendshow”, zegt Giel.

Beelen (40) presenteerde op 11 november vorig jaar zijn laatste ochtendshow op 3FM, waar hij ruim twaalf jaar te horen was in de ochtenduren. Sindsdien presenteerde hij in het weekend de show On Stage, tot zijn afscheid in augustus.

Ook Qmusic vernieuwt met ingang van maandag de ochtendshow. Igmar Felicia (27), afkomstig van SLAM! neemt plaats naast dj Mattie Valk en nieuwshost Fien Vermeulen.