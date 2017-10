Ploumen grijpt in bij club van parlementariërs

Minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) grijpt in bij een organisatie van Europese (oud-)parlementariërs die helpt de democratie op te bouwen in Afrika nadat 1,6 miljoen euro was verdwenen. ,,Dit is zeer ongebruikelijk, totaal ongewenst en onaanvaardbaar”, aldus de bewindsvrouw.

De Association of European Parliamentarians with Africa (AWEPA) heeft haar hoofdkantoor in Amsterdam. Verder staan er elf kantoren in Afrika en een in Brussel. Er zijn circa 1900 (oud-)volksvertegenwoordigers lid van. Een van de drie oprichters in 1984 was de Nederlander Jan Nico Scholten.

De waarnemend directeur heeft al faillissement aangevraagd of gaat dat doen, aldus Ploumen. Alle mensen die werken bij de kantoren in Afrika zijn ontslagen. Op verzoek van Ploumen vindt er momenteel een forensisch accountantsonderzoek plaats. ,,Er lijkt sprake te zijn van ernstig mismanagement of fraude.”