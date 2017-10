In het Gelderse Epe is een grote brand uitgebroken in een rij huizen aan de Klimtuin. De brand woedde in eerste instantie in een carport, maar sloeg over naar de aangrenzende woningen. Volgens de veiligheidsregio staan drie van de vier rijtjeswoningen in brand.

Voor zover bekend zijn geen mensen gewond geraakt. Wel komt bij de brand veel rook vrij. Omwonenden die daar last van hebben wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten.