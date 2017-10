Kabinet onderzoekt vraag naar voltooid leven

Het nieuwe kabinet gaat onderzoeken hoeveel mensen stervenshulp willen omdat ze hun leven voltooid vinden. Het hoopt tegelijkertijd zo’n doodswens te voorkomen door tientallen miljoenen uit te trekken om onder andere eenzaamheid onder ouderen te bestrijden.

D66-Kamerlid Pia Dijkstra mag haar initiatiefwet over voltooid leven doorzetten, hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken. Die geeft ook ouderen die niet ziek zijn, maar toch niet verder willen leven, recht op hulp bij de beƫindiging van hun leven. De wet moet er volgens D66 komen omdat de bestaande euthanasiewet deze groep in de kou laat staan. Maar het nieuwe kabinet vindt dat maar de vraag en gaat dat onderzoeken. Het kabinet wil artsen en patiƫnten beter gaan informeren over de mogelijkheden die de euthanasiewet al biedt.

De regeringscoalitie steekt de komende vier jaar 180 miljoen euro in zorg en aandacht voor ouderen. Daarna is er jaarlijks 30 miljoen euro beschikbaar. Met dat geld krijgen wijkverpleging, mantelzorg en projecten tegen eenzaamheid een steuntje in de rug.