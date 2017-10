Koningspaar begint staatsbezoek aan Portugal

Koning Willem-Alexander begint dinsdagmorgen samen met koningin Máxima aan een volgepakt driedaags staatsbezoek aan Portugal. Het is pas het tweede staatsbezoek in de honderden jaren oude geschiedenis tussen beide landen.

De gezamenlijke historie is een onderdeel van het bezoek dat begint bij het Jeronimus-klooster in Belém, symbool van de Portugese ontdekkingsreizen in voorgaande eeuwen. President Marcelo Rebelo de Sousa ontvangt daar zijn koninklijke gasten om ze vervolgens na een kranslegging binnen, mee te nemen naar zijn paleis even verderop.

De eerste dag van het staatsbezoek kent veel verplichte nummers, zoals uitstapjes naar het parlement en het stadhuis van Lissabon. Daar stapt het koningspaar ook in een oude tram, de bij toeristen zo geliefde ‘eléctrico’, om in een achterstandswijk te praten over het werken aan gemeenschapszin.

De sportiefhebbende Willem-Alexander zal het de Portugezen niet kwalijk nemen als ze tijdens het staatsbanket aan het einde van de dag met hun gedachten buiten het Palácio da Ajuda verkeren en met enige regelmaat hun mobieltjes checken. Europees kampioen Portugal speelt dinsdagavond namelijk de beslissende WK-kwalificatiewedstrijd tegen het nog ongeslagen Zwitserland. Bij winst is het voetbalgekke land zeker van rechtstreekse plaatsing voor het WK van 2018 in Rusland. Wedstrijd en staatsbanket beginnen op hetzelfde tijdstip.