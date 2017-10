Onderwijsplannen Rutte III ‘teleurstellend’

DEN HAAG – Verschillende onderwijsorganisaties reageerden op het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. De vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs VO-raad: ,,Afgezien van een investering in het techniekonderwijs, zijn de plannen van het kabinet voor het voortgezet onderwijs een grote tegenvaller. De meeste scholen dreigen er onder de streep op achteruit te gaan. Onbegrijpelijk en onverteerbaar. Het kabinet zegt de positie van de leraar te versterken, maar vergeet daarbij de honderdduizend docenten in het voortgezet onderwijs die aan een miljoen leerlingen lesgeven. Voor deze groep wordt niets gedaan. Dit terwijl er in het voortgezet onderwijs net als in het basisonderwijs sprake is van een lerarentekort en hoge werkdruk.”

CNV Onderwijs: ,,De teleurstelling over het regeerakkoord is groot bij CNV Onderwijs. Na de grootste onderwijsstaking ooit hadden we dit echt niet verwacht. Er is 1,4 miljard nodig om in het primair onderwijs de lerarensalarissen te verhogen en de werkdruk aan te pakken, om zo kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden. Het nieuwe kabinet komt in het regeerakkoord met veel te weinig. Bovendien willen ze dat het ten koste gaat van andere arbeidsvoorwaarden en moeten we op een deel van het bedrag lang wachten. Het nieuwe kabinet heeft zich duidelijk niets aangetrokken van de 60.000 stakers die op 5 oktober in het Haagse Zuiderpark stonden. Wij gaan nu direct met onze leden in gesprek over vervolgacties.”