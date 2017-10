Senaat buigt zich over woekerhandel tickets

De Eerste Kamer (Senaat) buigt zich dinsdag over de bestrijding van de woekerhandel in tickets voor concerten en sportwedstrijden. Zeven jaar geleden besloot een brede meerderheid in de Tweede Kamer al de wanpraktijken aan te pakken.

CDA en SP namen het voortouw. ,,Met de ticketwet zetten we een grote stap in de aanpak van de woekerhandel in kaartjes voor evenementen. We willen voorkomen dat tussenhandelaren winst maken over de rug van liefhebbers”, aldus SP-Kamerlid Jasper van Dijk die samen met zijn CDA-collega Madeleine van Toorenburg de wet in de Senaat gaat verdedigen.

De wet regelt dat kaartjes nog wel mogen worden doorverkocht, maar hoogstens 20 procent duurder dan de originele prijs. Indien een kaartje voor een hoger bedrag wordt verkocht, dan kan de koper het te veel betaalde bedrag terugvorderen.

Vorig jaar was er veel ophef over dure kaartjes voor concerten van Adele. Onlangs nog pleitte de KNVB voor aanpak van de doorverkoop van kaarten voor voetbalwedstrijden.