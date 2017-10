SGP is ‘voorzichtig positief’ over plannen

De SGP is ,,voorzichtig positief” over de plannen van de nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Volgens SGP-leider Kees van der Staaij zitten er punten in die hij toejuicht, zoals lastenverlichting voor gezinnen en investeringen in veiligheid en defensie.

Ook ideeën over versterking van de palliatieve zorg en ‘waardig ouder worden’ ziet hij zitten, net als dat hij op medisch ethisch gebied positieve punten ziet. Een minpunt vindt hij het wietbeleid. ,,Daar hangt toch wel echt een D66-geurtje omheen en dat moet ook nog een keer met spoed door de Kamer gejast worden”, aldus Van der Staaij. ,,Daar zie ik echt hélemaal niets in.”

Het nieuwe kabinet wil een proef waarbij in een beperkt aantal gemeenten legaal geteelde wiet wordt verspreid.