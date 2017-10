Asscher: vertrek Dijsselbloem is enorm gemis

PvdA-leider Lodewijk Asscher noemt het een ,,enorm gemis” dat Jeroen Dijsselbloem de politiek verlaat. De demissionair minister van Financiën en eurogroepvoorzitter kondigde woensdag aan de Tweede Kamer over twee weken te zullen verlaten.

,,Het is een enorm gemis dat Jeroen Dijsselbloem de Nederlandse politiek verlaat. Een imposante bestuurder, een PvdA’er in hart en ziel en een heel fijne, warme collega. De combinatie van passie voor de sociaal democratie, ijzeren werkdiscipline en droge humor maken Jeroen geliefd binnen en buiten de partij”, laat Asscher in een reactie weten.