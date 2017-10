Rutte ‘loopt niet weg’ voor aflosboete

VVD-leider Mark Rutte vindt de ‘aflosboete’ vanuit zijn partij bekeken ,,een pijnlijke maatregel” die hij zelf niet bedacht zou hebben. Het gaat om de beslissing in het regeerakkoord om huizenbezitters die hun hypotheek hebben afgelost, weer eigen woningforfait te laten betalen.

,,Ik loop er niet voor weg”, aldus Rutte in het televisieprogramma RTL Late Night. Het is volgens hem een van de punten in het akkoord waar hij minder blij mee is. Op de ‘aflosboete’ is veel kritiek gekomen.

Rutte vindt de maatregel echter over het geheel genomen uit te leggen. Hij wijst erop dat er 30 jaar wordt genomen om het eigen woningforfait te laten herleven en dat het gepaard gaat ,,met een zeer forse lastenverlichting voor werkend Nederland”.