Eindhoven ingehaald, maar op kop in zonnerace

Ingehaald worden door de concurrentie, maar toch ruimschoots op kop liggen. Dat overkwam de zonneauto van de TU Eindhoven woensdag in de World Solar Challenge, de prestigieuze en zware wedstrijd met zonneauto’s door de Australische woestijn.

Eindhoven heeft zijn koppositie te danken aan de regels. De wagen van de Brabantse studenten, de Stella Vie, rijdt in de klasse voor gezinsauto’s. Daar kijkt de jury in de eerste plaats naar het energieverbruik en het gebruiksgemak. Snelheid is minder belangrijk. Dat betekent dat een auto die als tweede of derde over de finish komt, toch kan worden uitgeroepen tot winnaar.

De Stella Vie heeft meer inzittenden dan de concurrentie en gaat erg efficiënt om met energie. Drie keer zo efficiënt als de tegenstanders en ruim negen keer zo efficiënt als een Tesla Model S, aldus de wedstrijdleiding. Dat geeft de Brabanders een vrijwel onoverbrugbare voorsprong op een auto uit het Duitse Bochum, ook al ligt die op het asfalt aan de leiding. De Eindhovenaren moeten nog wel op tijd over de finish in Adelaide komen om de zege veilig te stellen.

In de raceklasse gaat de Nuna9 uit Delft ruim op kop. De auto heeft ongeveer 100 kilometer voorsprong op vier andere wagens. Een daarvan, de RED Shift uit Enschede, zakte woensdag van de derde naar de vierde plaats. Door de kleine onderlinge verschillen hebben de Tukkers nog wel zicht op zilver. Bij de vorige race, twee jaar geleden, werd de ploeg uit Enschede tweede achter Delft.

De deelnemers aan de zonnerace hadden woensdag veel last van wolken, wind en regen. Daardoor konden de zonnepanelen minder energie opwekken. Eindhoven loste dat op door alleen de bestuurder in de auto te zetten. De vier passagiers bleven aan de kant. Dat kost het team wat punten, maar dat kunnen de studenten zich veroorloven.

De Delftse coureur Emma Vercoulen had moeite om de auto recht op de weg te houden in de wind. Toch kon de auto door zijn vorm snelheid maken. De bolide fungeerde als zeil en werd door de wind vooruit geblazen.

De auto’s hebben nog enkele honderden kilometers te gaan naar de finish in Adelaide. Daar komen ze donderdag of vrijdag aan.