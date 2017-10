Jihadverdachte Laura H. voor de rechter

Jihadverdachte Laura H. (21) moet zich donderdag voor de rechtbank in Rotterdam verantwoorden voor haar verblijf in IS-gebied. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt haar van deelname aan een terroristische jihadorganisatie. H. zelf beweerde dat ze was gedwongen door haar echtgenoot en dat ze het kalifaat na een jaar wist te ontvluchten met haar twee kleine kinderen. Haar man bleef gewond achter.

Na terugkomst in Nederland in de zomer van 2016 werd H. vastgezet, op de terroristenafdeling in Vught. Het OM was bang dat ze was teruggekeerd uit het kalifaat om hier een aanslag te plegen. Haar zaak trok veel aandacht, ook omdat ze na haar ontsnapping op de Koerdische televisie was verschenen.

Volgens het OM duurde het onderzoek naar de activiteiten van H. lang, omdat ze onder meer lange tijd zweeg en daarna haar verklaringen niet zouden kloppen. Haar advocaat verwijt het OM dat H. veel strenger wordt aangepakt dan andere vrouwelijke Syriƫgangers die terugkwamen naar Nederland.

Begin augustus werd haar hechtenis opgeschort, omdat het OM toen geen aanwijzingen meer zag dat ze een aanslag wilde plegen. Ze moest wel een enkelband dragen en aan verschillende andere voorwaarden voldoen.