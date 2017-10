Opnieuw brand in Epe

In de Gelderse plaats Epe is in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw brand uitgebroken. De brand woedde in een vrijstaande houten chalet bij campingpark De Koekamp.

De brandweer kreeg rond 3.45 uur een melding en trof het pand aan dat volledig in brand stond. Het sein brand meester kon rond rond 4.30 uur worden gegeven, maar het chalet moet volgens de brandweer als verloren worden beschouwd.

Het is de vierde nacht op rij dat er brand is uitgebroken in de Gelderse plaats en de zesde brand in korte tijd. De politie meldde dinsdag dat het nog te voorbarig was om een verband te leggen tussen de branden. Wel houdt de politie er rekening mee dat de branden zijn aangestoken.