Televizier-Ring naar Zondag met Lubach

Zondag met Lubach is volgens de tv-kijkers het beste televisieprogramma van het jaar. De satirische nieuwsshow won met 47 procent van de stemmen de felbegeerde Gouden Televizier-Ring tijdens de 52e editie van het televisiegala in Amsterdam. Robert ten Brink reikte de prijs uit aan Arjen Lubach.

De andere genomineerde programma’s waren Beste zangers en Expeditie Robinson. De satirische nieuwsshow Zondag met Lubach brengt precaire en ingewikkelde onderwerpen op een luchtige en grappige wijze voor het voetlicht. Presentator Arjen Lubach was tot tweemaal toe de bron van video’s die wereldwijd viraal gingen. Voorafgaande aan het tv-gala in de AFAS Live had Lubach de led-schermen van de naburige Ziggo Dome ‘gekaapt’ om stemmen te trekken.

Vorig jaar ging de Gouden Televizier-Ring naar Floortje Dessing voor haar programma Floortje naar het einde van de wereld.