VVD wil opheldering van farmaceut

De VVD wil van farmaceutisch bedrijf Vertex weten waarom het niet tot een deal is gekomen over het medicijn Orkambi voor patiënten met cystic fibrosis (CF, taaislijmziekte). Donderdag liet Vertex weten dat er ondanks enkele tegenstrijdige signalen toch geen akkoord is over de prijs van het dure middel, maar de precieze redenen zijn onduidelijk.

VVD-Tweede Kamerlid Arno Rutte: ,,Dan moet Vertex nu ook eerlijk zijn over die belemmeringen. Wat staat een akkoord op dit moment nog in de weg? Speel open kaart en stop met dit spel over de rug van patiënten.”

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid) vroeg de Amerikaanse fabrikant woensdag per brief om opheldering. Maandag was duidelijk geworden dat het dure medicijn niet in het basispakket zou komen omdat het ministerie en de farmaceut het niet eens waren geworden over de prijs. Maar dinsdag en woensdag waren er toch signalen dat Vertex zou willen instemmen met een vergoeding tussen de 34 en 46 miljoen euro per jaar, het bedrag waar Schippers op aanstuurde.

Uiteindelijk liet Vertex weten dat er geen deal is. Volgens een woordvoerder draait het niet alleen om het totaalbedrag en staan ,,andere aspecten” een deal in de weg. Hij zei daarover niet in detail te kunnen treden.