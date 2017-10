Amsterdam neemt afscheid van zijn burgemeester

Amsterdam neemt vrijdag afscheid van zijn geliefde burgemeester Eberhard van der Laan. Tussen 10.00 en 20.00 uur kunnen mensen in het Koninklijk Concertgebouw langs de kist lopen om hem een laatste groet te brengen.

Tijdens het publieke afscheid houden Amsterdammers afwisselend in tweetallen de wacht bij zijn kist in het Koninklijk Concertgebouw. Zo is er een erewacht van Amsterdamse veteranen, de politie, daklozen, gemeentehandhavers en ‘nachtvlinders’ Dolly Bellefleur en Jennifer Hopelezz.

Van der Laan stierf vorige week donderdag aan de gevolgen van longkanker. Zaterdag is er een afscheidsdienst voor genodigden, eveneens in het Concertgebouw. Daarna wordt hij in besloten kring begraven.

De brandweerauto’s en politievoertuigen in Amsterdam zijn op vrijdag en zaterdag voorzien van een rouwlint.