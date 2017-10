Bejaarde man opgepakt voor jarenlang misbruik

Een 75-jarige man uit Lierop is dinsdag aangehouden voor jarenlang misbruik van een meisje. De man wordt bovendien verdacht van misbruik van een ander meisje. Er is twee keer aangifte gedaan tegen hem. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) in Den Bosch heeft dat vrijdag bevestigd naar aanleiding van een bericht van Omroep Brabant.

De slachtoffers zijn volgens het OM bekenden van de man. De politie onderzoekt of de man nog meer slachtoffers heeft gemaakt. De verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zijn voorarrest met twee weken verlengde.

Volgens Omroep Brabant begon het misbruik van het verstandelijk beperkte meisje ongeveer op haar negende en duurde het in totaal zeventien jaar. Het andere slachtoffertje was drie jaar oud. Het misbruik vond plaats op een camping in Lierop.