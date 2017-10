Plasterk snapt petitie, zwijgt over recht

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft alle begrip voor de handtekeningenactie voor een onderzoek naar het ,,falend rechtssysteem” dat schuld zou hebben aan de dood van Anne Faber. Wel hij wijst hij erop dat er al twee onderzoeken in gang zijn gezet. Bovendien kan hij zich als politicus niet uitlaten over de rechtsgang, omdat rechters onafhankelijk zijn.

,,Ik vind het een afschuwelijke gebeurtenis”, zei Plasterk over de dood van de 25-jarige vrouw, waarbij zedendelinquent Michael P. betrokken zou zijn. ,,Het hele land heeft natuurlijk twaalf dagen in angst gekeken naar wat er gebeurde.”

Minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie heeft donderdag al twee inspectiediensten opdracht gegeven de gang van zaken in de psychiatrische kliniek waar P. verbleef te onderzoeken, bracht Plasterk in herinnering. De kliniek is in opspraak omdat die P. veel te vrij zou hebben gelaten.