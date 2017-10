Politie-inzet versterkt bij kliniek Den Dolder

De politie gaat meer surveilleren rond de forensisch psychiatrische kliniek waar de verdachte van de dood van Anne Faber verbleef. Ook is het wijkteam de komende drie weken beter zichtbaar en beschikbaar, meldt de gemeente Zeist op haar website. Daarmee reageert de gemeente op onrust bij omwonenden. De gemeente staat dit weekend met een buurtbus bij de plaatselijke supermarkt om vragen van mensen te beantwoorden.

Een petitie om een onderzoek te eisen naar het ,,falend rechtssysteem in de zaak van Michael P.” was vrijdagnacht al meer dan 300.000 keer ondertekend. Een moeder van drie dochters startte deze petitie na de vondst van het lichaam van de 25-jarige vrouw.

Anne Faber verdween 29 september tijdens een fietstocht. Na bijna twee weken werd haar lichaam gevonden in een natuurgebied in Zeewolde (Flevoland). Dat gebeurde nadat verdachte Michael P. had verteld waar de politie moest zoeken. Michael P. moet komende donderdag opnieuw voor de raadkamer van de rechtbank verschijnen.