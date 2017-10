Dik van der Meulen wint Jan Wolkers Prijs

Schrijver Dik van der Meulen heeft de Jan Wolkersprijs 2017, de prijs voor het beste natuurboek, gewonnen. Hij krijgt de prijs voor zijn boek De kinderen van de nacht, over wolven en mensen. De prijs werd zondag uitgereikt door Karina Wolkers in het NPO Radio 1-programma Vroege Vogels.

De kinderen van de nacht gaat over een zoektocht naar de wilde wolf, naar de wolf van Roodkapje, en ook naar de wolf in de mens. Het resultaat is een natuur- en cultuurhistorie van de wolf.

,,Van der Meulen heeft op sublieme wijze lichtheid weten te paren met diepgang. De lezer wordt door de bezieling van de auteur meegevoerd in een haast sprookjesachtige wereld die hij of zij niet eerder zo grondig en gedetailleerd leerde kennen. Het boek dat al met al een grootse prestatie genoemd mag worden, wordt met liefde bekroond’’, aldus juryvoorzitter Jean-Pierre Geelen.

De Jan Wolkers Prijs, genoemd naar schrijver, beeldhouwer en natuurliefhebber Jan Wolkers, bestaat uit een bedrag van 5000 euro en een tekening van Siegfried Woldhek. Vorig jaar won ‘De grutto’ van Albert Beintema.

Dik van der Meulen (1963) is neerlandicus. In 2003 ontving hij voor zijn biografie van Multatuli de AKO Literatuurprijs. Zijn biografie van koning Willem II werd in 2014 bekroond met de Libris Geschiedenis Prijs.

Schrijver Koos van Zomeren kreeg zondag de eerste en vooralsnog eenmalige Jan Wolkers Oeuvreprijs ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Jan Wolkersprijs. Ook deze prijs bestaat uit een bedrag van 5000 euro. ,,In het werk van Van Zomeren is de liefde voor natuur een belangrijk thema, met als absoluut hoogtepunt de onlangs verschenen 900 pagina’s dikke bundel Alle Vogels”, aldus het WNF.