Dode gevonden in Amsterdam

De politie heeft donderdag een lichaam gevonden in Amsterdam West. Het lijk werd onder verdachte omstandigheden gevonden, maakte de politie zondag bekend.

Er zijn drie verdachten aangehouden. Zij worden begin deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De identiteit van het slachtoffer staat nog niet vast. Volgens Italiaanse media zou het om de 44-jarige Italiaanse crimineel Saverio Tucci gaan. Zij berichten dat hij in de hoofdstad gedood zou zijn. De politie in Amsterdam kan dit niet bevestigen.

Het slachtoffer, een bekende van de Italiaanse politie, was in 2004 veroordeeld voor handel in drugs en zou lid zijn van de maffia in de buurt van zijn woonplaats Manfredonia in de provincie Foggia. In 2012 overleefde hij in zijn woonplaats een aanslag op zijn leven.