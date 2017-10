Drukte op de weg door strandgangers

Op de wegen richting het strand is het zondag druk. Veel mensen hebben vanwege het nazomerse weer besloten het strand op te zoeken, maar velen komen voordat ze op de plek van bestemming aankomen volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) in files terecht.

Zo staat er al de hele dag file op de N201 richting Zandvoort en ook richting Castricum is het druk op de weg. Ook op de N57 en de N59 staan files. Verder is volgens de VID sprake van file op de A58 richting Goes. Daar vinden momenteel ook werkzaamheden plaats.

Richting de Efteling was het ook al vroeg druk. Zo ontstond er rond 10.00 uur al een file op de N261 in beide richtingen bij Kaatsheuvel.