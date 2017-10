Automobilisten moeten zondagochtend rekening houden met dichte mist. Op sommige plaatsen is het zicht volgens het KNMI minder dan 200 meter. Het instituut waarschuwt voor gevaarlijke rijomstandigheden en heeft code geel afgegeven. Overal in het land komen dichte mistbanken voor, behalve in Zeeland en in het noordwesten van het land.