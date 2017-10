´Koppel hulp Sint-Maarten los van voorwaarden´

In een persoonlijke brief aan minister-president Mark Rutte vraagt de parlementsvoorzitter van Sint-Maarten om de Nederlandse hulp los te koppelen van de voorwaarden die Nederland nu stelt. Het eiland is druk bezig met de wederopbouw, na de verwoestingen die orkaan Irma begin september heeft aangericht.

Minister Ronald Plasterk (Koninkrijksrelaties) liet de regering van Sint-Maarten vrijdag weten dat er een hulpfonds komt als het eiland ermee instemt dat de Nederlandse marechaussee en douane de grensbewaking van het land overnemen. Ook moet er een zogenoemde integriteitskamer komen, die overheidsfinanciën controleert.

Nederland heeft Sint-Maarten tot eind oktober gegeven om akkoord te gaan met de voorwaarden. Sarah Wescot-Williams, oud-premier van het eiland en huidig parlementsvoorzitter, vindt ook dat er voorwaarden moeten komen voor een effectief en transparent gebruik van het noodfonds. Maar de instelling van een integriteitskamer en het uit handen geven van de grenscontrole moet los van het fonds worden geregeld, zo stelt ze in haar brief op persoonlijke titel.

Volgens haar staat het welzijn van de bevolking onder druk en moet dat welzijn op de eerste plaats staan. Nu dreigt een lange discussie tussen twee regeringen over de gestelde voorwaarden en daarmee zou de hulp weleens lang op zich kunnen laten wachten, vreest Wescot-Williams.