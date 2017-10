Aangifte in Den Haag vaakst behandeld

In Den Haag wordt meer dan de helft van de aangiftes in behandeling genomen. Alle andere politiekorpsen lukt dat niet. Uitschieter is Amsterdam, daar verdwijnt 65 procent van de aangiftes in de prullenbak. Gemiddeld gebeurt er in Nederland met 54 procent van de aangiftes niets, dat bevestigt journalistiek onderzoeksbureau LocalFocus na berichtgeving in diverse media.

In 2016 registreerde de politie 930.000 misdrijven, 511.000 zaken legde de politie af, bijvoorbeeld omdat er geen dader in beeld was.

Den Haag heeft twee belangrijke redenen voor het verschil. Ten eerste heeft het korps het doen van aangifte versimpeld. ,,Agenten kunnen aangiftes opnemen via een speciale app op hun diensttelefoon.” Daarnaast houdt korpsleiding vinger aan de pols. ,,Als we verschillen zien bij de basisteams in de hoeveel aangiftes die in behandeling worden genomen, hebben we een gesprek”, zegt een woordvoerder.

Den Haag gebruikt ook het regionale tv-programma Bureau West om tips te vergaren.