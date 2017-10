CDA-jongeren: zet basisbeurs alsnog in akkoord

De jongerenorganisatie van het CDA gaat op het komende congres van de partij een voorstel indienen om de terugkeer van de basisbeurs alsnog op te nemen in het regeerakkoord.

,,Het leenstelsel vergroot niet alleen de drempel om te gaan studeren, het vergroot ook de ongelijkheid in de samenleving”, aldus voorzitter Lotte Schipper van het CDJA. Dat de terugkeer van de basisbeurs niet in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie staat noemt ze een ,,grote teleurstelling”.

Op het congres van het CDA op 4 november zal haar organisatie een resolutie indienen waarin de partij wordt opgeroepen de basisbeurs toch nog op te nemen in het regeerakkoord.

Schipper spreekt van een ,,uiterste poging” het CDA voet bij stuk te laten houden. De partij was voor terugkeer van de basisbeurs in de bachelorfase, maar moest die wens opgeven tijdens de formatieonderhandelingen. De kans dat er nog wat verandert aan het regeerakkoord is niet groot.