Film over Egyptische tienermeid opent IDFA

De film Amal van de Egyptische regisseur Mohamed Siam opent dit jaar het Amsterdamse documentairefestival IDFA. De documentaire gaat over het leven van een tienermeisje tijdens en na de omwenteling van 2011 in Egypte.

De vertoning in Carré is tegelijkertijd de wereldpremière van Amal. Volgens artistiek directeur Barbara Visser komen bij de film van Siam veel elementen samen die belangrijk zijn voor het IDFA: ,,De filmische verbeelding van de werkelijkheid, een persoonlijk verhaal en het ondersteunen en vertonen van aanstormend talent van over de hele wereld.”

Amal is een van de vijftien films die meedoen aan de competitie voor documentaires van meer dan zeventig minuten, de belangrijkste competitie van het festival. In totaal zijn 312 titels geselecteerd voor het IDFA, waarvan negentig films hun wereldpremière beleven.

Het IDFA duurt van 15 tot 23 november. Op woensdag 22 november wordt bekend wie de winnaars van de verschillende competitieprogramma’s zijn.