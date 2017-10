‘Geld en mensen nodig voor Landelijke Eenheid’

De Landelijke Eenheid van de politie heeft een tekort aan financiële middelen en mankracht. Daardoor kan de opvolger van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) zijn werk maar onvoldoende uitvoeren. Dat zegt Richard Bronswijk, voorzitter van de ondernemingsraad in een interview in het AD.

,,Er is een achterstand op het gebied van mensen én organisatie”, aldus Bronswijk die zijn verhaal doet omdat volgens hem anders niets zal verbeteren. ,,De reorganisatie van de Nationale Politie is voor ons desastreus uitgepakt.”

,,Men is bij de berekeningen van de Nationale Politie uitgegaan van de situatie in 2012. Maar kijk eens wat we als dienst aan taken erbij hebben gekregen”, zegt hij en wijst op de terreurbestrijding. ,,Alles meegerekend komen we 500 man tekort.”

Ook geeft hij aan dat sommige afdelingen niet weten waar ze aan toe zijn. Hij noemt het Landelijke Vaartuigenteam en de in explosieven gespecialiseerde afdeling Centrex als voorbeeld. ,,Men is die afdelingen gewoon vergeten”, zegt Bronswijk die in mei afzwaait als voorzitter.