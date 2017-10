Koggeschip wordt geconserveerd

Het vijftiende-eeuwse koggeschip dat anderhalf jaar geleden bij Kampen van de bodem van de IJssel werd gehaald, kan worden bewaard door middel van speciale droging en verdere besproeiing met een soort hars, PEG. Het conserveringsproces zal vijf tot zes jaar in beslag nemen en 1,5 miljoen euro kosten, een bedrag dat Rijkswaterstaat voor zijn rekening neemt.

Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zetten dinsdag hun handtekening onder een document met afspraken over deze conservering. Dat gebeurde in Lelystad, waar het conserveringsstation van Stichting Batavialand zich met de boot bezighoudt.

Het forse koggeschip werd vorig jaar onder grote belangstelling opgevist. Opdrachtgever Rijkswaterstaat sprak van een ,,historische gebeurtenis’’. Wat er in de toekomst mee gebeurt, is nog niet bepaald. Het kan zijn dat het schip uiteindelijk in Lelystad of in Kampen blijvend wordt geëxposeerd.