Zes jaar cel voor rammen tankstation De Andel

Daniel C., de man die vorig jaar opzettelijk het benzinestation De Andel in Gouda ramde met zijn auto, is dinsdag veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. De rechtbank in Den Haag acht hem schuldig aan brandstichting, poging doodslag, vernieling en rijden onder invloed.

De 34-jarige man zonder vaste woonplaats zou met de aanrijding een einde aan zijn leven hebben willen maken. Behalve C. zelf, raakte bij de actie niemand gewond. De aanklager noemde dat eerder al ,,een klein wonder”, gezien de ravage die de aanrijding veroorzaakte.

C. kwam met zijn auto op de kop het tankstation binnen schuiven, zo is te zien op camerabeelden. Hij raakte betonblokken en twee pompen waarna er brand en explosies ontstonden. Het vuur greep snel om zich heen en het tankstation langs de A12 brandde volledig uit. De schade liep in de miljoenen euro’s.