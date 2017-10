‘Nederland moet Suriname helpen met asbest’

Nederland heeft een verantwoordelijkheid om te helpen bij het opruimen van asbest in huizen die gebouwd zijn in de tijd dat Suriname een Nederlandse kolonie was. Dat is het standpunt van de Tweede Kamerfractie van DENK die momenteel op werkbezoek is in Suriname.

Volgens fractievoorzitter Tunahan Kuzu is er in het dorpje Wageningen in het westen van Suriname een aantal huizen dat afgebroken of gerenoveerd moet worden omdat er asbest in zit. In Suriname is echter onvoldoende kennis en expertise aanwezig om het giftige asbest veilig te verwijderen. Daarom moet Nederland over de brug komen. ,,Het gaat om verantwoordelijkheid, die ligt bij Nederland. Wij hebben die huizen toen gebouwd en wij hebben ze zo achtergelaten en moeten nu dus helpen”, stelt Kuzu vast.

De DENK-voorman weet nu nog niet om hoeveel huizen het precies gaat en wat de kosten zullen zijn. Bij terugkeer in Nederland gaat hij zich in de details verdiepen. Daarna zal hij het onderwerp op de politieke agenda proberen te krijgen door het stellen van Kamervragen of op een andere manier.

DENK liet eerder weten dat wat hen betreft Nederland Suriname ook moet compenseren voor het slavernijverleden.

DENK is voor een vijfdaags bezoek in Suriname om met eigen ogen te zien hoe het eraan toegaat in het land waar de Tweede Kamer zo vaak over praat. Hoewel de diplomatieke relatie tussen Nederland en Suriname momenteel in een impasse zit, ziet Kuzu wel lichtpunten. ,,In het gesprek met de voorzitter van het Surinaamse parlement is duidelijk geworden dat Suriname vooral kansen ziet in het aantrekken van de economische banden. Dat biedt dus wel een kans voor verbetering van de relatie.”