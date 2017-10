Vier mensen in ziekenhuis door lekkende geiser

In Rotterdam hebben vier bewoners van een flat aan de Brigantijnstraat koolmonoxidevergiftiging opgelopen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. De oorzaak was een geiser op de tweede etage die mogelijk al enkele dagen lekte, meldt de brandweer.

Het gas had zich verspreid over zes woningen. In een van de huizen ging het alarm af toen een te hoge concentratie koolmonoxide werd gemeten. Daarop spoedde de brandweer richting het incident en heeft de woningen geventileerd. Ook zijn zeven mensen ter plekke nagekeken.