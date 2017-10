Amsterdam trok in 2016 18 miljoen toeristen

Amsterdam heeft in 2016 bijna 18 miljoen toeristen getrokken, tegen 11 miljoen in 2005. Dat berekende SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de gemeente. Hoewel de drukte in de stad tot veel overlast leidt, levert het ook wat op. Volgens het wetenschappelijk instituut telde de hoofdstad vorig jaar 61.000 banen die verband houden met het toerisme. Dat zijn er 15.000 meer dan in 2007.

De bezoekers besteedden in 2015 zo’n 6,3 miljard euro, wat voor bedrijven en werknemers een voordeel aan inkomsten opleverde van 2 tot 2,7 miljard euro. De gemeente sloeg er ook een slaatje uit. Die inde vorig jaar rond de 224 miljoen euro aan belastingen. Daartegenover staan de kosten van circa 76 miljoen euro.

Toerisme komt ook met een prijs, erkent SEO. Stadbewoners kunnen verder lijden onder toegenomen huurprijzen en een eenzijdig winkelaanbod.