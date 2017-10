‘Stel vertrouwenspersoon verplicht’

Bedrijven en organisaties met meer dan vijftig werknemers zouden verplicht moeten worden een vertrouwenspersoon aan te stellen tot wie medewerkers zich kunnen wenden. Dit bij wet regelen zou een mooie taak zijn van een nieuwe minister van Sociale Zaken. Deze oproep doet de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) donderdag naar aanleiding van de wereldwijde protestactie #MeToo.

Volgens de vereniging is het goed dat de actie #MeToo seksueel misbruik en seksueel geweld uit de taboesfeer haalt. Tegelijk toont de actie volgens de vereniging aan dat veel vrouwen decennialang op de werkplek ernstig hinder hebben ervaren van intimidatie en dat daar te weinig of geen aandacht voor geweest is.

Als onderdeel van de wet zouden de vertrouwenspersonen en de betrokken medewerkers ook bescherming moeten genieten tegenover de organisaties, zoals dat nu ook formeel is geregeld met klokkenluiders.