Tien jaar na zijn dood biografie over Wolkers

In Leiden promoveert neerlandicus Onno Blom donderdag op zijn biografie over schrijver en beeldend kunstenaar Jan Wolkers, die precies tien jaar geleden stierf.

Blom (1969) vertelt volgens de site van de Leidse universteit in ‘Het litteken van de dood’ onder meer hoe de vroege dood van zijn broer Wolkers als kunstenaar beïnvloedde. ,,Zijn eerste echte kunstwerk droeg hij op aan zijn stervende broer: een in zwarte inkt getekende zon die vlammend onderging. Ook zijn vroege schilderijen, waaronder stillevens met schedels, zijn geïnspireerd op de dood.”

Schrijven zou ook een vorm van rouwverwerking voor Wolkers zijn geweest. Lust en seks waren voor hem natuurlijke tegenhangers van de dood, zo maakt de site op uit de biografie: ,,Zijn hele turbulente leven was hij een groot liefhebber van vrouwen en meisjes van soms nog amper zestien jaar. ‘Hij leefde om de dood te verpulveren’, schrijft Blom”.

Blom kon veel materiaal vinden. ,,Wolkers bewaarde bijna alles over zichzelf en vroeg brieven terug om correspondenties compleet te hebben. De biograaf trof zelfs geluidsopnames aan van gesprekken die Wolkers verwerkte in zijn boeken”, aldus de site.

De biograaf was dik bevriend met Wolkers: ,,Ik begrijp dat mijn rol argwaan wekt en dat sommigen dachten dat ik een standbeeld wilde oprichten. Maar dat is niet zo: niets is saaier dan een hagiografie. Geef mij maar een rebels bestaan, een leven met rouw- en rafelranden’’, zegt Blom daar volgens de universiteit over.

Blom heeft verder voor Kasteel Oud-Poelgeest in Oegstgeest een expositie samengesteld met werk van Wolkers. Er zijn in de twee tentoonstellingszalen onder meer niet eerder geëxposeerde werken van de in 1925 in Oegstgeest geboren kunstenaar te zien.

Op 26 oktober, de geboortedag van Wolkers, wordt zijn gedicht De Herinnering aangebracht op een muur in zijn geboortestraat in Oegstgeest.