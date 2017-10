Meer onderzoek naar klap agent bij azc-rellen

Justitie moet meer onderzoek doen naar de klap met een wapenstok die een agent zou hebben uitgedeeld aan een aanwezige bij de rellen in Geldermalsen. Dat gebeurde bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Justitie seponeerde de aangifte, maar het onderzoek waarop dat was gebaseerd was onvolledig, oordeelt het hof in Arnhem.

De geslagen vrouw zei dat ze bij de rellen van 16 december 2015 onderweg naar huis naar de grond is geduwd en met haar rug en achterhoofd op straat viel. Daarna zou ze van een andere agent een klap hebben gekregen met een wapenstok, waardoor ze een hersenbloeding opliep.

Advocate Esther Vroegh van de vrouw reageerde verheugd op de beslissing. ,,Het is een forse tik op de vingers van justitie die de betrokken agent niet strafrechtelijk wil vervolgen en geen adequaat onderzoek uitvoerde.’’