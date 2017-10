Weinig problemen vakantieverkeer verwacht

Terugkerend en vertrekkend vakantieverkeer kan vrijdag voor wat extra drukte op de wegen zorgen. De scholen in de noordelijke provincies gaan dit weekeinde met herfstvakantie. Voor het onderwijs in het midden en zuiden van het land zit het er weer op.

De verkeersdienst van de ANWB verwacht echter geen grote problemen. ,,Er is meer recreatieverkeer op de weg, maar echt dramatisch wordt het niet”, zegt een woordvoerder.

De extra drukte kan begin van de middag ontstaan en tot voorbij de avondspits duren. Vertragingen kunnen zich vooral voordoen op de snelwegen van en naar het oosten en het zuiden.

Schiphol verwacht ook extra drukte. Vrijdag en zondag stappen duizenden mensen in het vliegtuig op weg naar hun vakantiebestemming. En over een week zijn de retourvluchten. Deze vakantieperiode is volgens de luchthaven goed voor 3 miljoen vliegtuigpassagiers.

De perioden waarbinnen de herfstvakanties vallen zijn adviesdata van de overheid. Scholen mogen hiervan afwijken.