Nachtbraker kan veel vallende sterren zien

Wie de komende nacht bij een heldere hemel naar boven kijkt, kan veel vallende sterren zien. Op het hoogtepunt, in de laatste uren van de nacht, geven elke anderhalve minuut stofdeeltjes van de Orioniden-zwerm fel licht als ze in de dampkring verbranden.

De Orioniden zijn elk jaar in de tweede helft van oktober te zien. Ze heten zo, omdat het lijkt of ze vanuit het sterrenbeeld Orion komen. Het gaat om gruis van de komeet Halley, die in 1986 langs de aarde suisde. Elk jaar trekt de aarde door de staart van deze komeet.

In het noordwesten van het land is zaterdagnacht vrij veel bewolking, meldt Weeronline. De meeste opklaringen komen voor in het oosten en zuiden. De zogenoemde vallende sterren zijn dan ook het best te zien in Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg.

Goede plekken om meteoren waar te nemen zijn volgens het weerbureau open velden die een eindje buiten de bebouwde kom liggen. Daar is het relatief donker.