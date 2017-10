‘Beoordeling risico zedendelinqent niet goed’

Het risico dat een zedendelinquent opnieuw in de fout gaat, wordt niet goed ingeschat. Daardoor sluit de behandeling niet voldoende aan. Tot die conclusie komt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, Corinne Dettmeijer, in een rapport dat zondag is gepubliceerd.

Volgens Dettmeijer is er in het buitenland een goede methode beschikbaar om de kans op recidive te beoordelen. Die wordt onder meer gebruikt in de Verenigde Staten en Groot-Brittanniƫ. Een groot voordeel van deze methode is dat de verdachte niet hoeft mee te werken, terwijl toch een betrouwbare inschatting wordt gemaakt. Daardoor is vaker een rechterlijke uitspraak mogelijk.

Omdat in Nederland niet de juiste methode voor inschatten van recidive-risico wordt gebruikt, is ook niet goed te zeggen wat de juiste behandeling zou moeten zijn en is er kans op over- of onderbehandeling, aldus Dettmeijer.