Gemeente en Aventurijn praten inwoners bij

Inwoners en ondernemers van Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin zijn zondag en maandag welkom op een van de drie informatiebijeenkomsten over de gebeurtenissen rond de dood van Anne Faber. De bijeenkomsten zijn georganiseerd door de gemeente Zeist en de kliniek voor forensische psychiatrie Altrecht Aventurijn waar de verdachte van de moord op Faber verbleef.

De gebeurtenis heeft bij veel mensen in en rond Den Dolder het gevoel van veiligheid aangetast. Volgens de gemeente Zeist is er daarom behoefte aan de informatiebijeenkomsten. Ze hebben plaats in de Maria Christina Kerk in het dorp Den Dolder. Twee keer op zondag en een bijeenkomst op maandag.

Afgelopen week ontvingen de inwoners de uitnodiging. In de brief staan ook maatregelen die inmiddels getroffen zijn wegens de zorgen over veiligheid. Zo gaan wijkteams het gesprek aan met bewoners, is er meer politiesurveillance en 24-uursbeveiliging bij de kliniek.

Het lichaam van Anne Faber (25) werd vorige week donderdag gevonden. Ze werd toen al twee weken vermist.